Полицейска акция в къщата на Калушев в с. Българи, следи от Деян Илиев ли търсят?

Полицейска акция тече в село Българи край Царево. Претърсва се имот, собственост на покойния Ивайло Калушев, съобщава БНТ.

Двуетажната къща е купена от него през 2022 г. и се ползвала, като база на организацията му край морето. Разследващите търсят документи и доказателства във връзка със случаите от Петрохан и Околчица.

Един от основните въпроси, които остават на дневен ред е къде е Деян Илиев - мъжът, който първи е намерил трите тела в опожарената хижа.

Заповедта за претърсването е дошла рано тази сутрин от София. Екипите на място се опитват да намерят доказателства и улики, които да свържат със случая „Петрохан - Околчица“, съобщава Нова тв.

В периода 27-31 януари Ивайло Калушев, заедно с Николай Златков и с още едно 15-годишно момче са пребивавали именно в село Българи и оттам са тръгнали за столицата. По неофициална информация от хора от селото преди да тръгнат са правили ремонт на кран в двора.

Те са се изнесли от селото толкова бързо, че са забравили да затворят водопроводната шахта, включително оставили и вратата на двора отворена.

Районът остава отцепен от полицията.