Росен Йорданов: При случилото се в "Петрохан" няма само един мотив

Социалният и криминален психолог Росен Йорданов коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" трагичния случай "Петрохан" с шест жертви, който разтърси страната. Според него прибързаните заключения и политическите интерпретации само замъгляват същинските въпроси – мотивите, механизмите на влияние и евентуалните институционални пропуски.Йорданов подчерта, че не може да се говори за единен мотив:"Първо, имаме шест смъртни случая. Най-вероятно имаме пет самоубийства и едно убийство, или четири самоубийства и две убийства. Така, че мотивите не можем да ги генерализираме за всички.

Второ, мотивите са най-трудното нещо, когато трябва да се анализира толкова голямо престъпление – още повече, когато тепърва се запознаваме с живота и дейността на тези хора." По думите му, освен индивидуални, е възможно да са действали и групови мотиви, което допълнително усложнява анализа.Психологът обърна внимание на структурата на групата и възможните функционални роли в нея:

"Имаме човек, който е адвокат. Имаме човек, който е счетоводител. И имаме човек, който най-вероятно се е занимавал с пиара на организацията – със създаване на сайтове, с привличане на хора и деца за лагерите. Ако ги разпределим по тези роли, започва да прилича на организация."

Той посочи, че обясненията не могат да се търсят само в религиозни или криминалистични рамки:

"Няма да ни стигне само обяснението от будизма или само обяснението от криминалистиката. Трябва и психология."

Йорданов коментира и начина на живот на лидера на групата – Ивайло Калушев:

"Представете си как е живял Ивайло Калушев – пътувания по целия свят, изследователски проекти, закупуване на имоти. Лека-полека започваш да свикваш с този начин на живот. Откъсваш се от света. Говорим за лайфстайл."

Росен Йорданов постави под съмнение определението "ритуално самоубийство":

"Аз не бих избързал с твърдението, че става дума за ритуалност. Ритуалност може би има в завеждането на децата на Околчица – там има символика. Но не бих генерализирал."

Според психолога има две основни хипотези:"Първият мотив ще го нарека финансов. Финансовият кладенец е започнал с времето да изтънява сериозно.

Вторият мотив го свързвам с процесите по разобличаване на тази група – сигнали от родители, най-вече бащи и пастроци на засегнати деца."

Той подчерта, че са необходими конкретни отговори:"Как и кога започват процесите и кой е конкретно отговорен? Какъв точно е бил сигналът, който не стига до прокуратурата? Защо не стига? Да се издири преписката, да се види кой е санкционирал."

По думите му подобни структури често се характеризират с едно чувство за превъзходство – морално, интелектуално, естетическо.

На въпрос дали институциите – ОД на МВР в Монтана, Държавната агенция за закрила на детето и ДАНС – са могли да предотвратят трагедията, Йорданов отговори:

"Технологично така могат да се случват нещата. Постъпва сигнал. Обаждат се на майката, тя казва: "Той лъже". Един немотивиран служител затваря случая.

Вариант две – докладва се нагоре, звъни се на министър, казва се "Не се престаравайте". Тези варианти съществуват."Случаят продължава да поражда множество въпроси – както за механизмите на влияние в затворени общности, така и за реакцията на институциите при сигнали за насилие. Според Росен Йорданов, отговорите ще изискват задълбочено разследване и отказ от прибързани политически интерпретации.

Според психологът ние ставаме свидетели на огромни социални проблеми. „Родители, които се държат като сутеньори. Хора, които са извън реалността, хора, банкрутирали морално. Политици, за разлика от техните западни колеги, с които те се реферират, подават оставка само, ако името им е споменато в определени скандали. А тук говорим за хора, които финансират това нещо. И се правят на ни лук яли ни лук мирисали“, добави Йорданов.

Той е категоричен, че по този случай изобщо не трябва да се представя да се говори, защото истината е, че ние трябва да събудим обществото.

Росен Йорданов определи като изключително некомпетентни изявленията на бившия служебен вътрешен министър Иван Демерджиев по темата „Петрохан“.