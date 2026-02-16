Украйна и „Пейтриът“ в координация, Русия маневрира с нова ракетна стратегия

Русия често смесва начина, по който атакува Украйна с балистични и крилати ракети - от изстрелване на примамки до настройване на траекториите по време на полет - и Киев твърди, че насочва тази бойна информация към американските производители на прехващачи Patriot, за да информира за подобрения за по-добра производителност, пише Business Insider. „Те се опитват да използват различна тактика и да направят някои корекции за своите балистични ракети“, каза за руските удари Йехор Черниев, заместник-председател на украинската парламентарна комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване.

В интервю тази седмица той сподели с Business Insider, че Украйна предава информация за ударите на производителите на прехващачите „Пейтриът“ - по-специално ракетите PAC-3, произведени от американския отбранителен гигант Lockheed Martin - така че компанията да може да прави корекции на своите боеприпаси.

Говорител на Lockheed Martin отказа да коментира чуждестранни военни дейности, но заяви, че компанията увеличава производството на най-добрия си прехващач Patriot, като същевременно „ускорява подобренията, за да се противодейства на развиващите се заплахи“.

Черниев определи тези усилия като „надпревара в технологиите“. Украйна и Русия се борят да получат решително предимство пред другата страна на бойното поле и извън него.

Украинските военни разполагат само с няколко батареи MIM-104 Patriot, които са широко считани за най-добрата система за противоракетна отбрана земя-въздух, с която Украйна може да се защити срещу руски балистични ракетни атаки. Един прехващач PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) струва 3,7 милиона долара, което прави сраженията скъпи, особено ако прехващачът не успее да елиминира целта си.

Оценка на американското разузнаване, публикувана през август, гласи, че Русия е модернизирала балистичните си ракети, подобрявайки маневреността им. Това е създало допълнителни предизвикателства за украинските батареи „Пейтриът“.

Володимир Зеленски, президентът на Украйна, стои пред система „Пейтриът“ по време на посещението си във военен тренировъчен полигон в Германия.

Украинските официални лица, най-вече президентът Володимир Зеленски, многократно са призовавали западните страни да изпратят повече батареи „Пейтриът“ в Киев, заедно с прехващачи като усъвършенствания PAC-3.

Прехващачите са с голямо търсене в световен мащаб. За да отговори на очакванията на САЩ, Lockheed планира да утрои годишното си производство на прехващачи PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) през следващите няколко години.

Западните страни партньори са изпратили други батареи от ракети земя-въздух в Украйна,

като например системата SAMP/T, разработена от Франция и Италия, но Черниев заяви, че „Пейтриът“ са най-ефективната защита срещу руските балистични ракети.

Подобно на Зеленски, депутатът подчерта, че Украйна не разполага с „достатъчно количество“ батареи и прехващачи „Пейтриътс“, но, сподели той, „ситуацията е малко по-добра, отколкото беше в началото на тази година“.

Русия използва различни тактики, за да претовари и обърка украинската противовъздушна отбрана, включително изстрелване на ракети на множество вълни и промяна на траекторията им в крайната фаза, за да ги направи по-трудни за прехващане, каза Черниев. Няколко руски ракети, като „Кинзал“ и „Искандер“, имат крайна маневреност.

За да изтощи украинската противовъздушна отбрана, Русия също изстрелва крилати ракети и дронове без бойни глави, добави той. Последното е доста често срещана тактика.

Украинските власти определиха системите за противовъздушна отбрана и ракетите като най-важните оръжия, от които се нуждаят от Запада.

САЩ бяха най-големият доставчик на помощ за сигурност на Украйна по време на администрацията на Байдън и изпратиха десетки милиарди долари оръжия на Киев през първите три години от пълномащабното нахлуване на Русия.

Подкрепата намаля, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност преди година; Държавният департамент обаче продължава да одобрява продажбите на военни продукти от чужбина за Украйна, включително свързани с „Пейтриът“.