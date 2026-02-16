Деян Илиев, който намери трите тела в х. Петрохан, е заминал за Мексико

Деян Илиев - един от най-приближените мъже на Ивайло Калушев, който намери телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев в хижа "Петрохан", е заминал за Мексико, съобщават от "24 часа".

Той е отпътувал още миналата седмица.

Припомняме, че Илиев е получи съобщение от Калушев, което гласяло: "Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили", както и заръка да се върне обратно в Мексико.

Преди да замите той е дал показания пред полицията два пъти и е съдействал е на разследването.

За да стигне до Мексико, Илиев първо отишъл в Испания, тъй като няма директен полет от България.

Илиев живее с мексиканката Лола. Двамата обитавали къща в село Гинци, което е най-близо до базата на планинските рейнджъри.

Информация, че Илиев е изчезнал и няма връзка с него, дойде от Ралица Асенова - майката на Николай Златков, който беше открит мъртъв под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче. По думите й телефоните на Илиев и жена му са изключени от деня, след като е намерил телата.

Деян Илиев става част от близкия кръг на Ивайло Калушев, когато е 16-годишен. Впоследствие той е един от пътешествениците с лодка до Мексико, за което свидетелства Валери Андреев - момчето, което казва, че е имало сексуални контатки с Ивайло Калушев. Илиев обаче има жена мексиканка и вероятно заради това излиза от кръга на най-посветените в култа на лама Иво. За негова дейност в Мексико има следи до 2024 година, когато отдава под наем къща в района на Тулум. През 2025 година обаче Илиев си купува къща в село Гинци, най-близкото до хижа "Петрохан".

Бащата на Деян Илиев е Делчо Данаилов Илиев. Той е вербуван за агент на контраразузнаването през 1987 година, става ясно от данните на Комисията по досиетата. Това е същото управление, в което е бил прехвърлен и Георги Калушев - бащата на Ивайло Калушев.