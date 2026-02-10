Майката на Ивайло Калушев: Синът ми не е способен да убие или да се самоубие

Проговори и майката на третия мъж, открит мъртъв в кемпера над Околчица - Ивайло Калушев. Той е син на пианистката Стела Димитрова-Майсторова.

"Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР! Синът ми не е извършил всичко това! Той е убит! Това е истината за мен. Сигурна съм, че рано или късно всичко ще изплува", заяви тя, цитирана от Lupa.bg.

По думите й Калушев не е способен да отнеме своя или чужд живот.

"Вие не го познавате, нали?! Ами попитайте всички, които го познаваха - той не е способен на това. Иво не би се самоубил, камо ли да отнеме чужд живот. Не, не, не - категорично не! Сто пъти не! Това противоречи на възгледите му, на възпитанието, на морала му", допълва тя.

Жената е съсипана, след като бяха открити труповете на сина й и на останалите двама млади мъже - 15-годишният Алек и 23-годишният Николай Златков, бяха намерени в кемпера му близо до връх Околчица. Тя отказва да повярва в разследването на полицията и смята, че всичките 6 жертви са били убити от друг човек.

"Не желая да давам интервюта на този етап. Твърде голяма е болката ми. Но ще говоря, защото паметта на Ивайло не бива да бъде опетнявана с изфабрикувани версии", сложи точка на краткия разговор Стела Димитрова - Майсторова.

Тя все още не е получила тялото на сина си, тъй като то е задържано от полицията за аутопсия.

Междувременно страницата в Уикипедия за нея беше вандализирана. Там под името й пише, че е "основател на паравоенна, предофилска и престъпна организация в "Петрохан". Затова множество потребители започнаха да споделят истинските постижения на Стела Димитрова - Майсторова на страниците си във Facebook.