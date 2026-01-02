Зареждането с евро на определени банкомати на ДСК ще се осъществи между 2 и 5 януари

По технически причини зареждането с евро на определени банкомати на Банка ДСК ще се осъществи в периода 2-5 януари, съобщиха от банката на страницата си в интернет.

В съобщението е публикуван пълен списък на машините с предстоящо зареждане по азбучен ред, сред които в Айтос, Батак, Бобошево, Ботевград, Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Димитровград, Ивайловград, Копривщица, Крепост, Кула, Кърджали, Лъки, с. Медникарово, Несебър, Панагюрище, Пловдив, Приморско, Русе, Свиленград, Селановци, Силистра, Слащен, Слънчев бряг, Созопол, София, Стара Загора, Трън, Шивачево, Ямбол.

До 31 януари 2026 г. банкоматите на Банка ДСК с функция за внасяне ще приемат само левове. Посочените в списъка устройства не разполагат с депозитна функция.

От банката информират още, че от първите часове вчера всички карти и ПОС терминали работят с новата валута.

След обновяването от банкоматите вече може да се тегли само евро, като най-малката банкнота е 10 евро. При повишено търсене в първите дни на януари ще се осигури допълнително зареждане на банкоматите.

Работата по възстановяването на онлайн и мобилното банкиране продължава. Достъпът до тях ще бъде осигурен поетапно.