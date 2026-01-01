Кристалина Георгиева: С еврото България ще пожъне икономически ползи

Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен, написа в Instagram управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Тя припомни "трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно". Георгиева отбелязва, че това пътуване е изисквало "смелост, реформи и вяра в европейските ценности".

„Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен. Спомням си трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно. Това пътуване изискваше смелост, реформи и вяра в европейските ценности. Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще помогне за оформянето на бъдещето на Европа. Уроците – правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие – са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят”, написа още Георгиева.