Кристалина Георгиева: С еврото България ще пожъне икономически ползи

Спомням си трудния преход от комунизма

01.01.2026 | 20:17 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен, написа в Instagram управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

Тя припомни "трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно". Георгиева отбелязва, че това пътуване е изисквало "смелост, реформи и вяра в европейските ценности".

„Днес България се присъединява към еврото – важен етап, който е дълбоко личен. Спомням си трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно. Това пътуване изискваше смелост, реформи и вяра в европейските ценности. Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще помогне за оформянето на бъдещето на Европа. Уроците – правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие – са важни за всяка нация, търсеща стабилност в един променящ се свят”, написа още Георгиева.

 

