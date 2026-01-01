IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Градският транспорт в София в евро – ето новите цени за карти и билети

Билетчето от 1,60 лв. става 0,80 €, дневната карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €

01.01.2026 | 11:08 ч. 8
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

От днес (1 януари 2026 г.) разплащането в градския транспорт е в евро и закръглянето при превалутирането е в полза на пътуващите, съобщават от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София. 

"С преминаването към еврото всички превозни документи на ЦГМ ще бъдат преизчислени по официалния курс (1 EUR = 1.95583 BGN) и закръглени надолу в полза на пътниците", посочиха оттам.

Най-общо билетчето от 1,60 лв. става 0,80 €, дневната карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €, месечната карта - от 50 лв. става 25,50 €, а годишната - 185 €. 

♦ Цените в детайли ♦

enlightenedКарти по редовна тарифа

Персонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:
50.00 лв. - 25.50 €;

► Годишна за всички линии:

365.00 лв. -185.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:
23.00 лв. - 11.50 €;

► Месечна за метро:
35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:
70.00 лв. - 35.50 €;

► Годишна за всички линии:

600.00 лв. - 305.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:
28.00 лв. - 14.00 €;

► Месечна за метро:
42.00 лв. - 21.00 €. 

Център за градска мобилност

enlightenedКолко ще плащат и учениците над 14 години, студентите и докторантите:

► Месечна карта за всички линии

15.00 лв. - 7.50 €

► Месечна карта за една наземна линия

6.90 лв. - 3.50 €

► Месечна карта за метро

9.00 лв. - 4.60 €

ЦГМ

ЦГМ

enlightenedНовите цени за картите за градския транспорт при пенсионерите по стаж и възраст, за хората, навършили 68 години, както и за хората с увреждания

Пенсионери по стаж и възраст

► Месечна карта за всички линии

25.00 лв. - 12.70 €

► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро

11.00 лв. - 5.60 €

Лица, навършили 68 години

► Месечна карта за всички линии

10.00 лв. - 5.00 €

ЦГМ

ЦГМ

 
автобус билети карти метро тролей 1 януари билет градски транспорт градски транспорт трамвай център за градска мобилност карта ученици лев евро 2026 година превалутиране месечна карта годишна карта карта студенти билет евро билет градски транспорт евро карта градски транспорт евро карта градски цени в евро карта пенсионери софия градски транспорт
