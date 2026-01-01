Градският транспорт в София в евро – ето новите цени за карти и билети

От днес (1 януари 2026 г.) разплащането в градския транспорт е в евро и закръглянето при превалутирането е в полза на пътуващите, съобщават от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София.

"С преминаването към еврото всички превозни документи на ЦГМ ще бъдат преизчислени по официалния курс (1 EUR = 1.95583 BGN) и закръглени надолу в полза на пътниците", посочиха оттам.

Най-общо билетчето от 1,60 лв. става 0,80 €, дневната карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €, месечната карта - от 50 лв. става 25,50 €, а годишната - 185 €.

♦ Цените в детайли ♦

enlightenedКарти по редовна тарифа

Персонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:

50.00 лв. - 25.50 €;

► Годишна за всички линии:

365.00 лв. -185.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:

23.00 лв. - 11.50 €;

► Месечна за метро:

35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:

70.00 лв. - 35.50 €;

► Годишна за всички линии:

600.00 лв. - 305.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:

28.00 лв. - 14.00 €;

► Месечна за метро:

42.00 лв. - 21.00 €.

enlightenedКолко ще плащат и учениците над 14 години, студентите и докторантите:

► Месечна карта за всички линии

15.00 лв. - 7.50 €

► Месечна карта за една наземна линия

6.90 лв. - 3.50 €

► Месечна карта за метро

9.00 лв. - 4.60 €

enlightenedНовите цени за картите за градския транспорт при пенсионерите по стаж и възраст, за хората, навършили 68 години, както и за хората с увреждания

Пенсионери по стаж и възраст

► Месечна карта за всички линии

25.00 лв. - 12.70 €

► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро

11.00 лв. - 5.60 €

Лица, навършили 68 години

► Месечна карта за всички линии

10.00 лв. - 5.00 €

