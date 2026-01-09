IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пътят Русе-Бяла е затворен заради катастрофа, има загинал

Ударили са се камион и бус

09.01.2026 | 10:41 ч. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Тежък пътен инцидент е регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла, като по първоначална информация има и загинал човек, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът за инцидента е получен малко преди 9 часа сутрина на спешния телефон 112. Тежката катастрофа е станала на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла, при удар между товарен камион и бус.

По първоначална информация загиналият е водачът на буса. Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено. 

От АПИ съобщиха, че трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – през Бесарабово - Иваново - Две могили - Бяла и обратно. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място, пише БТА.

На местопроизшествието предстои извършване на оглед от дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, като се предприемат действия за изясняване на точните обстоятелства и причините за настъпване на инцидента, съобщи още Малчева.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

затворен път Русе-Бяла тежка катастрофа загинал АПИ
