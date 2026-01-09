Иван Таков: БСП е на път да се превърне в политически аутсайдер

Необходим е спешен Конгрес, който да консолидира БСП. Около тази позиция се обединиха членовете на Градския съвет на БСП - София на първото им заседание за годината. Тя беше подкрепена с огромно мнозинство 36 часа преди пленума на Националния съвет в събота, съобщиха от БСП.

"В този момент БСП не изглежда добре. Независимо от това как ние оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че Партията е напът да се превърне в политически аутсайдер, заяви в изказването си Иван Таков, председател на Градския съвет на БСП - София. - Става въпрос за критично ниско обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица. Ако в това състояние БСП влезе в очертаващите се все по-ясно на хоризонта предсрочни парламентарни избори, рискува тотално да бъде обезличена. Оздравяването на партията е дълъг процес, но той няма как да продължи, ако не бъдат взети спешни мерки с оглед на предстоящите избори".

Иван Таков каза пред членовете на Градския съвет, че Партията трябва да си постави много ясна и категорична цел - минимум 200 000 гласа на предстоящите предсрочни парламентарни избори. "БСП обаче няма да има никакъв шанс да спечели тези гласове, ако не изпълним три основни задачи, обясни той. - Въпреки че има с какво да се похвалим от участието в управлението, не съм сигурен, че има кой да ни чуе. Затова, ако влезем в кампанията с идеята, че в нея ще оправдаваме участието в правителството, ще катастрофираме. Оттук следва първата задача - БСП трябва да покаже нов облик. Това касае както лицата, така и идеите и води до втората задача - да представим различна и смела мечта за бъдещето на България. Това не може да се случи без реализирането на третата задача - да консолидираме актива като покажем единство и целенасоченост. И като му дадем смисъл да участва в предстоящата предизборна кампания. Този смисъл може да бъде свързан само с бъдещето на БСП".

Според столичните социалисти, на най-висшия форум трябва да се направи анализ на участието на "БСП - Обединена левица" в 51-вото Народно събрание и правителството, да бъде приета предизборна платформа и насоки за работата на партията, както и да бъде избран председател на БСП.

Председателят на Софийската организация на социалистите беше категоричен, че за постигането на тези задачи е необходим спешен Конгрес. "Конгрес с една основна цел - да консолидира партията. Конгрес, който да не се занимава с междуличностни конфликти и лични амбиции, а да гради бъдещето на Партията, категоричен беше Иван Таков. - Защото аз не искам да съм част от това ръководство, което ще остане в историята като ликвидатор на 134-годишната Българска социалистическа партия".