Младежките структури на БСП искат бърз конгрес и ново лидерство

Бърз конгрес, ново лидерство, отваряне към младите, дълбока организационна реформа и модернизация на вътрешнопартийната комуникация. Това искат младежите на БСП.

Броени дни преди предстоящия пленум на 10 януари Националният съвет на Младежкото обединение на БСП изпрати до “Позитано” 20 и членовете на големия Национален съвет декларация, в която поставя задачи за следващите 100 дни до изборите, пишат от "24 часа".

В събота Националният съвет трябва да гласува оставката на Изпълнителното бюро, а лидерът Атанас Зафиров да посочи новия си екип. Очакванията са обаче да бъде поставен въпросът и за неговата оставка и за свикване на конгрес, каквито искания има от някои структури.

“Предстоящите избори поставят БСП пред ясен и безпощаден времеви хоризонт. Разполагаме с приблизително 100 дни, в които партията трябва да направи избор, от който зависи нейното бъдеще - дали ще продължи по пътя на инерцията, компромисите и размиването на идентичността, или ще поеме по пътя на дълбоката и истинска промяна”, пишат младите социалисти. Те обясняват, че следващите 100 дни “не търпят половинчати решения, апаратни хватки и козметични промени, а изискват рязък политически завой, смелост и готовност за поемане на отговорност”.

Затова БСП трябвало да възстанови доверието, смисъла и политическата си тежест, “да покаже, че е жива партия със социална мисия, а не уморена структура, сведена до борба за електорално оцеляване”.

Младите признават, че са подкрепили участието на БСП в управлението в името на левите политики и защитата на най-уязвимите българи, но са недоволни, че партията е правила компромис след компромис. “Опитите за промяна бяха засенчени от липса на визия и отговорност у партньорите в управлението, от обидно отношение и от превръщането на управлението в постоянна “междусъседска кавга”, пишат те.