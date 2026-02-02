Майката на непълнолетното момиче, заснето голо в салон: Не можем да спим, да ядем... плачем

Акция на МВР се проведе в козметичен салон в бургаския комплекс "Меден рудник" след подаден сигнал за изтекли видеокадри с клиенти, които са били разпространявани в порнографски сайтове.

Сред записите има и кадри с непълнолетни лица. Само в рамките на една седмица това е втори подобен случай в Бургас.

Прокуратурата е образувала две досъдебни производства, като ще се търси съдействие и от ФБР и Интерпол. Подадените сигнали са десетки. В разпространените видеоклипове има и кадри с непълнолетно момиче.

Майката на детето помоли лицето ѝ да не бъде показвано.

"Семейството е много разстроено, не можем да спим, да ядем, плачем. Имаше група от 25 жени, които се бяха събрали да обсъдят случилото се, всички са много разстроени, хората се чувстват ужасно, много ги е срам", каза майката пред Bulgaria ON AIR.

Претърсванията в салона за красота в бургаския комплекс "Меден рудник" продължиха над два часа.

"Вчера разбрахме, че се е случило и днес отидохме да подадем сигнал в полицията, че камерите са хакнати, и ето – полицаите са тук и правят проверка", каза жена, която не пожела да се представи. На въпрос какво е предназначението на камерите, тя отговори, че наличието на камери е единствено с охранителна цел.

"Няма да отговарям повече. Обърнали сме се към компетентните лица да свършат работата", заяви същата жена. От прокуратурата заявиха, че към този етап няма задържани лица.

"Към момента предметът на разследването е свързан със създаването на порнографските материали и тяхното разпространение, като част от фактологията, която следва да се изясни, е свързана и с поставянето на самите камери за видеонаблюдение", каза говорителят на Районна прокуратура - Бургас прокурор Щелиян Димитров.

"Наказанието, което се предвижда за разследваното деяние, е от 3 до 6 години лишаване от свобода, както и глоба в размер до 10 000 лева", добави той.

От прокуратурата потвърдиха още, че в разпространените кадри има и секс сцени.

Това е втори подобен случай в Бургас за кратък период от време. В момента се проверява дали има връзка между двата салона.

Прокуратурата ще търси съдействие от ФБР и Интерпол с цел спиране на сайтовете, в които са публикувани незаконните видеа.