Клиентка се сдоби с порноклип след посещение в лазерен център, тече проверка

Районната прокуратура в Бургас извършва проверка по подаден сигнал от жена, която твърди, че в интернет пространството са разпространени видеокадри с нея, заснети по време на козметични процедури в луксозен лазерен център в града.

Сигналът е подаден след като нейни познати са разпознали лицето ѝ в клипове, разпространявани в електронни групи и сайтове. Това съобщи прокурор Мария Маркова, като уточни, че проверката е възложена с цел да се установи дали заснетите и разпространени материали попадат в обхвата на порнографско съдържание по смисъла на закона и дали е налице неправомерно разпространение.

По думите на прокурор Маркова, жената е посещавала студиото преди около две години, като за наличието на видеокадрите е разбрала значително по-късно, след като те са ѝ били изпратени от трети лица. „За нея това е изключително притеснително, поради което е подала сигнал до прокуратурата", посочи Маркова.

В рамките на проверката ще се изяснява и законността на видеонаблюдението в обекта. Прокурорът подчерта, че самото поставяне на охранителни камери не представлява нарушение, включително в търговски и обслужващи обекти, но при места, в които се предоставят услуги с по-личен характер, е задължително клиентите да бъдат информирани чрез обозначения и документи. „Предмет на проверката не е наличието на камери, а дали има неправомерно заснемане и разпространение на материали с порнографски характер", допълни тя.

По данни на прокуратурата към момента не са приобщени конкретни видеофайлове като веществени доказателства, но ако такива бъдат установени или предоставени, те ще подлежат на детайлен анализ. Законът предвижда за разпространение на порнографски материали наказание до една година лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева, като при утежняващи обстоятелства санкциите могат да бъдат по-тежки.

Собственичката на салона заяви, че камерите в обекта са с изцяло охранителна цел и че клиентите са уведомявани за видеонаблюдението – чрез обозначения на входа и изхода, както и чрез подписване на документи за защита на личните данни преди извършване на процедурите. Тя отрече умишлено публикуване на каквито и да е видеа и изрази съмнения, че част от разпространяваните клипове, за които се твърди, че са с нейно участие и са с порнографско съдържание, са манипулирани и представляват навлизане в личното ѝ пространство.

Проверката по случая продължава, като предстои да бъдат установени произходът на видеоматериалите, начинът на евентуалното им изтичане и дали е извършено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.