Работнички от втория салон с порно клипове: Някой е хакнал камерите ни

Две жени от втория козметичен салон, замесен в скандала с порно клипове, твърдят, че камерите им са били хакнати. По думите им, именно те сигнализирали в полицията за случилото се.

"Някой някога е поставил тези камери, а друг ги хакнал, ние каква вина имаме", заявиха жените пред "Флагман". Едната е фризьорка в салона, а другата - козметичка. Те твърдят, че не са управители на въпросния салон.

Над два часа продължи претърсването на студио за лазерна епилация в бургаския ж.к. "Меден рудник", където се оказа, че клиентките също са били снимани голи и видеата са разпространявани във фейсбук.

Попитани защо е имало камери в помещенията, където клиентите са голи, жените отговориха, че са с "охранителна цел".

"Ние подадохме жалба до полицията и ние сме извикали полицията!", заявиха те. "Вчера разбрахме, че се е случило и днес сутринта отидохме да подадем ситнал в полицията, че камерите са хакнати."

По думите им камерите са били сложени в салона откакто той съществува и никой не е имал достъп до тях.

Преди дни обществото разбра за друг подобен случай, отново в салон в Бургас. Районната прокуратура в Бургас вече е започнала проверка, а разследване се води и с участието на ГДБОП.

Записите са направени със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 г. Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, публикувано онлайн. Клипът е бил гледан от над 50 хиляди души. Жената е подала сигнал в прокуратурата.