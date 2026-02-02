Прокуратурата в Бургас: Случаите от двата салона с порно клипове може да са свързани

Десетки жалби са подадени от клиентки, които са били заснети голи в салоните за красота в Бургас, съобщиха от ОДМВР – Бургас. Една от тях е непълнолетна. Това каза прокурор Щелиян Димитров, говорител на Районна прокуратура - Бургас. С постановление от днес от прокуратурата е образувала досъдебно производство за това, че в периода от 2024 г. до 1 януари 2026 г. са създавани и разпространявани материали с порнографско съдържание. Наказанието е 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 хил. лева Задържани по случая обаче до момента няма.

Предстои да се установи кой е имал достъп до кадрите, кой ги е разпространил и в кои сайтове са публикувани. Ще се търси помощ от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел ограничаване и спиране на достъпа до публикуваните видеофайлове.

Възможно е да има свързаност между двата случая – този със салона в центъра на Бургас и другия в ж.к. "Меден рудник“.

"Има данни, че водят до възможност да се предположи за свързаност между двата центъра. Това е една от версиите, по които прочита разследването", заяви Щелиян Димитров.

По думите му камерите са били монтирани в центровете с аргумент за осигуряване на охрана.

"Нелепо ми се струва оправданието да са свързани с охрана на помещенията, предвид зловредния резултат от заснемането на тези клипове", коментира прокурорът.

Той потвърди, че сред видеата има и такива, на които се вижда сексуален акт. Димитров не коментира кои са участниците в клипа, но според "Флагман" в клиповете ясно се вижда, че участниците знаят за камерата и даже я сочат, но се "забавляват" пред нея с удоволствие.