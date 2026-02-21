В началото на април ще бъде пуснат третия агрегат на ПАВЕЦ-Чаира

В началото на месец април се очаква да бъде пуснат в експлоатация трети хидроагрегат на ПАВЕЦ-Чаира. В момента тече ремонт и на първи хидроагрегат, стана ясно по време на посещението на министъра на енергетика Трайчо Трайков във водно-електрическата централа.

Министър Трайков коментира и провалената обществена поръчка за ремонт на четвърти хидроагрегат:

"Специално помолих колегите да ми докладват за причините за провала на обществената поръчка. Те са анализирани и са свързани с факта, че освен ремонта на същинското оборудваме, има значителен компонент от строително-монгажните работи, които специализираните изпълнители на ремонта на оборудването, не биха искали да поемат като риск. Това ми се струва нормално. От компанията планират да променят по подходящ начин процедурата. След днешната инспекция мога да споделя, че е свършена изключително много и сериозна работа. Вече имам спокойствието и увереността, че се работи системно".

Ходът на ремонтно-възстановителните дейности в ПАВЕЦ "Чаира" инспектира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

"Неслучайно на втория ден от мандата на правителството съм тук. След авариите през 2022 г. цялата страна се питаше какво се случва и как вървят ремонтно-възстановителните работи. Днес мога да кажа, че е свършена изключително много и сериозна работа", каза той.

Ремонтът на хидроагрегат 2 е към своя финал, като съоръжението вече има натрупани 2757 работни часа. Приложеното иновативно техническо решение е доказало своята ефективност и е използвано и при рехабилитацията на хидроагрегат 3.

Беше прегледан ходът на възстановителните работи на хидроагрегат 3, което е следващ ключов етап от работата по съоръжението. Екипът на НЕК пое ангажимент пускането му в експлоатация да бъде в началото на април.

От 17 февруари са в ход т.нар. "сухи" пускови проби на агрегата - първият етап от изпитанията, включващ цялостна проверка на комуникацията и взаимодействието между системите.

Очаква се този етап да продължи около три седмици, след което ще започнат реалните пускови изпитания.

За хидроагрегат 1 е сключен договор за ремонт, като се изпълняват подготвителни дейности по рехабилитацията.

Най-сериозното техническо предизвикателство остава хидроагрегат 4. Министърът обясни, че за хидроагрегат 4 ще бъде приложен поетапен и комплексен подход, включващ:

Анализ на строително-монтажния риск и техническо проектиране

Безопасен демонтаж на съществуващото оборудване

Доставка и монтаж на ново оборудване.

Публична пътна карта и прозрачност

Трайков разпореди изготвянето на детайлна пътна карта за цялостното възстановяване на централата. Документът ще бъде публично представен и ще съдържа конкретни срокове, етапи и отговорности.

"Кризите в системата трябва да се овладяват. Затова съм тук – за да има яснота, контрол и прозрачност", подчерта служебният министър.

Министърът съобщи още, че е провел спешна среща с председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за да бъде информиран за хода на проверките по сигналите за високи декемврийски сметки за електроенергия.

По думите му част от жалбите са основателни и за тях ще бъде извършен пълен анализ, включително чрез независима лаборатория и проверка на билинг системите. Окончателните резултати се очакват до края на февруари – началото на март.

Министърът призова всички граждани, които имат съмнения за нередности, да подават сигнали до КЕВР, за да бъдат разгледани по установения ред.

"Имаме ясен план, системна работа и експертен капацитет. Убеден съм, че ще възстановим пълния потенциал на ПАВЕЦ "Чаира" в интерес на енергийната сигурност на страната", посочи министър Трайков.