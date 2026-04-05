Кървави следи издадоха ловци бракониери

Те са задържани от полицията в Разград

05.04.2026 | 11:55 ч.
Снимка: БГНЕС

Полицаи разкриха за часове извършители на бракониерски лов след получен сигнал, че в обработваема нива в землището на село Костанденец са забелязани кръвни следи и отпечатъци от гуми на високопроходим автомобил.

При разследването са събрани данни, които са довели до установяването на двама мъже от Разград - на 48 и 39 години, като извършители.

При претърсване на имот в град Цар Калоян, стопанисван от по-възрастния мъж, са намерени две глави и месо от дивеч, карабина „Benelli“ с монтирани супресор и термооптика, 20 патрона калибър 30-06, 12 патрона калибър 22, радиостанция и челник за нощно виждане. Установен е и високопроходимият „Сузуки Гранд Витара“, използван при лова, който е собственост на по-младия от мъжете, допълниха от полицията. 

По случая е образувано досъдебно производство.

