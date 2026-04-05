Рецептата Dnes: Кекс с бадеми за Цветница

Един от най-цветните и красиви пролетни празници е Цветница. Празник, за който приготвяме винаги нещо сладичко, специално за нас и любимите ни хора.
Съставки:
- 3 яйца
- 320 г брашно
- 125 г кисело мляко
- 160 г захар
- 16 г бакпулвер
- 100 мл слънчогледово олио
- настъргана кора на 1 лимон
- 80 мл прясно мляко
- 100 г смлени бадеми, но не твърде фино
- За декорация:
- кристална захар
- цели бадеми
Приготвяне:
- В голяма купа разбийте с миксер яйцата заедно със захарта.
- Сместа трябва да е пухкава и бледожълта.
- Добавете олиото и отново разбийте.
- След това сложете двата вида мляко и кората от лимона.
- Разбийте с миксера добре.
- Добавете пресетите брашно и бакпулвер.
- Когато получите хомогенно тесто, може да сложите бадемите.
- Разбъркайте с шпатула.
- Тестото се изсипва в предварително намазнена и набрашнена форма за кекс.
- Поръсете го с кристална захар за украса и подредете цели или натрошени бадеми.
- Печете в предварително загрята фурна на 170 градуса за 35-40 минути или до готовност.
- Когато кексът изстине, може да го поръсите с пудра захар.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg