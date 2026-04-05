Рецептата Dnes: Кекс с бадеми за Цветница

Един от най-цветните и красиви пролетни празници е Цветница. Празник, за който приготвяме винаги нещо сладичко, специално за нас и любимите ни хора.

Съставки:

3 яйца

320 г брашно

125 г кисело мляко

160 г захар

16 г бакпулвер

100 мл слънчогледово олио

настъргана кора на 1 лимон

80 мл прясно мляко

100 г смлени бадеми, но не твърде фино

За декорация:

кристална захар

цели бадеми

Приготвяне:

В голяма купа разбийте с миксер яйцата заедно със захарта.

Сместа трябва да е пухкава и бледожълта.

Добавете олиото и отново разбийте.

След това сложете двата вида мляко и кората от лимона.

Разбийте с миксера добре.

Добавете пресетите брашно и бакпулвер.

Когато получите хомогенно тесто, може да сложите бадемите.

Разбъркайте с шпатула.

Тестото се изсипва в предварително намазнена и набрашнена форма за кекс.

Поръсете го с кристална захар за украса и подредете цели или натрошени бадеми.

Печете в предварително загрята фурна на 170 градуса за 35-40 минути или до готовност.

Когато кексът изстине, може да го поръсите с пудра захар.

