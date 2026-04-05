Рецептата Dnes: Кекс с бадеми за Цветница

Много вкусен и лесен за приготвяне

05.04.2026 | 11:35 ч. Обновена: 05.04.2026 | 11:38 ч.
Снимка: IstockPhoto

Един от най-цветните и красиви пролетни празници е Цветница. Празник, за който приготвяме винаги нещо сладичко, специално за нас и любимите ни хора. 

Съставки:

  • 3 яйца
  • 320 г брашно
  • 125 г кисело мляко
  • 160 г захар
  • 16 г бакпулвер
  • 100 мл слънчогледово олио
  • настъргана кора на 1 лимон
  • 80 мл прясно мляко
  • 100 г смлени бадеми, но не твърде фино
  • За декорация:
  • кристална захар
  • цели бадеми

Приготвяне:

  • В голяма купа разбийте с миксер яйцата заедно със захарта. 
  • Сместа трябва да е пухкава и бледожълта. 
  • Добавете олиото и отново разбийте. 
  • След това сложете двата вида мляко и кората от лимона.
  • Разбийте с миксера добре. 
  • Добавете пресетите брашно и бакпулвер. 
  • Когато получите хомогенно тесто, може да сложите бадемите. 
  • Разбъркайте с шпатула. 
  • Тестото се изсипва в предварително намазнена и набрашнена форма за кекс. 
  • Поръсете го с кристална захар за украса и подредете цели или натрошени бадеми. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 170 градуса за 35-40 минути или до готовност.
  • Когато кексът изстине, може да го поръсите с пудра захар. 

