Тригодишно дете почина в Пловдив, задавило се е

Тригодишно момченце е починало тази сутрин след трагичен инцидент в пловдивския квартал „Столипиново“.

По първоначална информация детето се е задавило след поглъщане на предмет при все още неизяснени обстоятелства, съобщи bTV.

Нещастният случай е станал около 10:00 часа. След инцидента родителите незабавно са транспортирали детето до ДКЦ „Изток“, където личният лекар е предприел действия за оказване на спешна медицинска помощ.

Въпреки направените опити за реанимация момченцето е починало. По предварителни данни причината за смъртта е задушаване.

Информацията беше потвърдена от източници в Министерството на вътрешните работи. По случая се извършва проверка, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.