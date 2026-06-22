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Тригодишно дете почина в Пловдив, задавило се е

Родителите незабавно са транспортирали детето до ДКЦ „Изток“

22.06.2026 | 14:25 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тригодишно момченце е починало тази сутрин след трагичен инцидент в пловдивския квартал „Столипиново“. 

По първоначална информация детето се е задавило след поглъщане на предмет при все още неизяснени обстоятелства, съобщи bTV.

Нещастният случай е станал около 10:00 часа. След инцидента родителите незабавно са транспортирали детето до ДКЦ „Изток“, където личният лекар е предприел действия за оказване на спешна медицинска помощ.

Въпреки направените опити за реанимация момченцето е починало. По предварителни данни причината за смъртта е задушаване.

Информацията беше потвърдена от източници в Министерството на вътрешните работи. По случая се извършва проверка, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

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Тагове:

тригодишно дете Столипиново Пловдив
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