Руски военнослужещи от 110-та мотострелкова бригада, 51-ва комбинирана армия от бойната група "Център", са идентифицирали полски военнослужещи по договор, носещи униформи на НАТО, по време на боевете за селище Красноярское. Това следва съобщения от края на юли, че полските военнослужещи по договор играят все по-важна роля в украинските щурмови части. Заместник-командирът на 1-ви батальон на 1194-ти полк на Южната група сили на руската армия, известен с позивна "Юса", по това време е наблюдавал по време на битка за Константиновка:

"Засекохме поляци, действащи в този район. Нашият персонал съобщава, че е чувал разговори на полски."

Руският оператор на безпилотни летателни апарати Иля Гавазин наскоро е информирал руския държавен канал ТВ Звезда:

"Полските наемници бяха идентифицирани по техните униформи на НАТО, нашивки и полски пушки. По това време там е имало трима. Те бяха атакувани от нашите щурмови дронове и трябваше да бягат през гората."

Съобщава се, че този персонал се е опитал да избяга от Красноярское веднага щом руските сили са влезли в района, но е бил прехванат от оператори на щурмови безпилотни летателни апарати. На 30 юли беше потвърдено, че руските сили са превзели Красноярское, пише MWM.

През декември 2023 г. полският журналист Збигнев Парафианович разкри, че е получил подробности от полски официални лица за операциите на специалните сили на страната в Украйна от началото на 2022 г. Полски офицер го информира:

"Разработихме формула за нашето присъствие в Украйна... просто бяхме изпратени в платен отпуск. Политиците се престориха, че не виждат това."

Полският доброволчески корпус използва подобен модел,

за да осигури прикритие за масовото разполагане на полски персонал, който технически е бивш персонал, когато влиза в театъра на военните действия, като присъствието им е било широко съобщавано от години на множество фронтови линии. През февруари 2026 г. долната камара на полския парламент прие законодателство за осигуряване на законно прикритие на полски граждани, които са се сражавали в продължаващата руско-украинска война.

Макар че е съобщено за значително присъствие на полски персонал по договори на множество фронтове във войната, това отразява по-широки тенденции към все по-голямо разчитане на чуждестранни договори като част от военните усилия. В края на юли множество информирани руски източници от отбраната съобщиха, че броят на колумбийските граждани, служещи редом с украинските въоръжени сили, се е увеличил значително, което ги прави най-големият национален контингент сред чуждестранните бойци на Украйна. Сериозният недостиг на персонал, пред който са изправени украинските въоръжени сили, е основен двигател на тази тенденция. Руските сили многократно са отдавали висок приоритет на нападенията срещу чуждестранен персонал, подкрепящ военните усилия на Украйна. Един от най-известните инциденти се е случил през януари 2024 г., когато според съобщенията ракетен удар е ударил съоръжение, в което са настанени предимно френски контрактори, което е довело до най-малко 80 жертви, включително над 60 смъртни случая според руски източници.