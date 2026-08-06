Жителите в Банско: Младежите прескачали огради и се държали арогантно

След като италиански медии излязоха с твърдение, че група младежи от еврейски произход са били обект на антисемитски обиди в Банско, избухна международен скандал, стигнал до разследване.

Наред с политическите реакции в България и Италия, излизат и разкази на жителите на града, които имат различна гледна точка за случилото се.

Арогантно и непристойно поведение

Жена от Банско твърди, че част от младежите са прескочили оградата и са нахлули в двора на нейна съседка. По думите ѝ тя се е опитала да разговаря с тях на английски и да ги убеди да напуснат частния имот, но без успех. Наложило се е да потърси съдействие от полицията.

И други жители разказват за проблеми по време на престоя на групата. Според тях младежите често влизали в търговски обекти, държали се арогантно с персонала и създавали напрежение. Собственици на магазини споделят, че са очаквали групата да си тръгне възможно най-скоро, съобщава bTV.

Групата, която е била настанена в Банско и заради която избухна скандала, са около 200 деца и младежи от различни националности. Децата пристигат в града в средата на юли заради участие в международен семинар.

Нарушение на обществения ред

В свободното си време обаче, по думите на местните, участниците често нарушавали обществения ред - вдигали шум до късно вечер, подвиквали и се присмивали на минувачи от прозорците на хотела.

Управителят на хотела, в който са били настанени, заяви, че персоналът многократно е търсил помощ от полицията. Управителят признава, че не е успявал да овладее поведението на част от младежите.

По негови думи те редовно викали от терасите, отправяли подигравки към хората на улицата и дори хвърляли пластмасови чаши и други предмети. Той показа и нанесените материални щети в хотела, които по оценката му надхвърлят 15 000 евро.

От полицията в Банско потвърдиха, че по време на престоя на групата са получени множество сигнали. Те са били свързани с шум след 23 часа, хвърляне на предмети от прозорците, непристойни жестове и обиди към преминаващи хора, както и с прескачане на огради и навлизане в частни имоти.

По отношение на случая, който предизвика международния отзвук, от полицията посочиха, че според предварителните данни е възможно именно поведението на групата да е провокирало гражданите, намиращи се пред хотела.

Разследването по случая продължава. По-късно през деня се очаква и среща между МВР и представители на “Шалом”.