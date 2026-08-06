Радев: Българските институции не позволяват ксенофобия, расизъм и антисемитизъм

"Искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесен сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната ни. Ние сме готови да предоставим цялата информация”, каза премиерът Румен Радев по повод скандала с антисемитски характер, който избухна преди дни.

Радев добави, че страната ни има дългогодишна традиция на толерантност към различни етноси и религии.

"Българският народ категорично е доказал през вековете своята толерантност към различни етноси и религии. Нещо повече - през Втората световна война България спаси от ужасите на нацистките концлагери цялата своя еврейска общност и даде морален урок на цяла Европа, който не бива да забравяме", припомни историята Радев.

Той е категоричен, че традициите на българските институции и обществото не допускат прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

Премиерът призова всички чуждестранни граждани, които посещават България, да спазват законите на страната, да уважават достойнството на българските граждани и да зачитат частната собственост.

Случаят “Боташ”

Въпросът за прозрачността около газовото споразумение с турската държавна компания “Боташ“ отново остана без конкретен отговор от страна на премиера Румен Радев. На въпрос относно детайлите по замразяването на сделката, министър-председателят отклони отговорността към корпоративния сектор.

Кога ще стане публично известен протоколът от замразяването на договора с “Боташ“, както призоваха някои политически лидери на опозиционни партии, Радев коментира с думите: "Обърнете се към търговските дружества. Само те имат правото, ако решат, да публикуват този договор".

Посещението в Доброславци

Радев днес е на посещение в Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център.

“Най-сетне ще започнем изграждането на това, за което говоря от 2020 година - Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери”, каза премиерът.

“Ще се изгради високотехнологичен индустриален парк с фокус върху космическите технологии, отбранителната индустрия и индустриите на бъдещето, каза премиерът. Този проект ще даде тласък на общините в региона”, допълни Радев.