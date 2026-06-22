Нови 25 чуждестранни шофьори са назначени в градския автобусен транспорт в София, съобщиха от „Столичен автотранспорт“. От началото на годината са се пенсионирали 122 шофьори. Допреди няколко години повечето оставаха на работа и след пенсиониране, днес това се случва все по-рядко, посочват от дружеството.

Недостигът на шофьори в градския транспорт остава сериозно предизвикателство не само в България, но и в Европа. По данни на Международния съюз за автомобилен транспорт (IRU) в Европа остават незаети около 105 000 позиции за шофьори на градски и междуградски автобуси – близо 10% от необходимия персонал. Недостигът е нараснал с 54 % спрямо 2022 г., а прогнозите сочат, че до 2028 г. незаетите места могат да достигнат 275 000. Средната възраст на водачите вече е над 50 години, а едва 3 % са под 25-годишна възраст. Жените представляват 16 % от работната сила в сектора, посочват от дружеството.

„В България, както и в Европа, се опитваме да противодействаме на тези процеси чрез по-високи възнаграждения, по-добри условия на труд и активни кампании за набиране на персонал. Това обаче не е достатъчно. Необходима е по-сериозна структурна промяна и по-ефективно използване на наличния ресурс“, казва директорът на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов, цитиран в съобщението.

За шофьорите са осигурени нови униформи, в ход са дългоочаквани ремонти в поделенията като част от мерките за подобряване на условията на труд. Осигуряват се и безплатни курсове за придобиване на категория „Д“, казва Манолов. В момента 15 кандидати се обучават в програмата срещу ангажимент за работа в дружеството за срок от три години. По негови думи се извършват и ремонти на гаражите, които ще подобрят материалната база и условията за работа. Най-важното за всеки шофьор е автобусът, който управлява. Липсата на достатъчно средства за обновяване на автопарка остава основна причина за текучеството на кадри, посочва Манолов.

По думите на Манолов дружеството не е губещо. През 2025 г. са намалили задълженията към доставчици с над 5 млн. лв. и са реализирали печалба. В същото време към края на май 2026 г. Столична община ни дължеше над 14 млн. евро, като по-голямата част от сумата беше изплатена в началото на юни след повече от шест месеца забавяне, казва още той.

Манолов посочва, че всички гуми на автобусите се подменят своевременно и дружеството разполага с необходимите наличности на склад.

През март т. г. беше предвидено увеличение с 5 % на заплатите на работещите в системите на градския транспорт във всички общини в страната, припомня БТА.