Вижте къде в София ще спрат водата на 24 юни, сряда

На 24 юни (сряда) 2026 г. във връзка с отстраняване на авария на уличен водопровод по ул. „Арх. Никола Лазаров“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

кв. „Витоша“ – карето между бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Проф. Васил Арнаудов“, ул. „Проф. Георги Манев“ и бул. „Околовръстен път“, к-с „Макси“, к-с „Преслав“ и к-с „Градина“;

кв. „Кръстова вада“ - бул. „Черни връх“ от №79 до №151 и карето между реката, ул. „Проф. Георги Йолов“, ул. „Мирослав Косев“, ул. „д-р Борис Вълчев“, ул. „Емилиян Станев“ и „Околовръстен път“;

кв. „Манастирски ливади - изток“ – между ул. „Луи Айер“, ул. „Флора“, Драгалевска река и „Околовръстен път“ без прилежащите му имоти бензиностанция „Шел“, база на „Волф“ от южната страна на „Околовръстен път“;

в.з. „Малинова долина“ – карето между ул. „Бистришко шосе“, ул. „Проф. Теодор Горанов“, ул. „Проф. Юрдан Дачков“ и ул. „Околовръстен път“;

„Резиденшъл парк“ - висока зона от ул. „Рачо Петков Казанджията“ до ул. „Арх. Иван Данчов“ №10, ул. „Арх. Никола Лазаров“ от р. Рекмарица до ул. „Славка Славова“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Луи Айер“ № 18, кв. „Кръстова вада“.



Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.