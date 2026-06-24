Иван Шишков за АМ "Хемус": Не може да си позволим да се събори незаконно строителство в такъв мащаб

Държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство, заяви по БНТ Иван Шишков министър на регионалното развитие и благоустройството за незаконното строителство, допуснато от държавата на АМ "Хемус".

"Незаконното строителство, което някога е допуснато от държавата, държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство. Предложихме да бъдат изменени тези текстове. Текстовете за търпимост да касаят само единствено инженерната инфраструктура, за да може като общество да запазим това, което е направено, след като направим проверка дали отговаря на нормите", заяви Шишков.

Той коментира и за индексирането на договорите на стоителните фирми.

"Това, че се пази интересът на държавата, не означава, че отваряме фронт срещу някого. На 12 декември 2025 г. предишното правителство одобрява методика, с която прави опит да бъдат индексирани всички аванси. Онези аванси от 2018/2019 г. – политиците решиха да ги индексират и да дадат възможност да бъдат платени още веднъж. Спряхме тази методика", каза Шишков.

Според него магистрала по време на този мандат на правителството ще бъде завършена до Велико Търново.

"В рамките на нашия мандат автомагистрала "Хемус" ще бъде завършена до 9-и лот – до Велико Търново. Ще бъде изграден 9-и лот. Винаги съм казвал, че 7-и и 8-и лот имат нужда от ново проектиране. Ще направим проекта, ще започнем проектирането, а след това ще започнем да го строим. Не съм убеден, че за 4 години ще могат да го построят строителите. В момента "Хемус" има голяма отворена дупка – голяма част от тази дупка ще можем да запълним. Ще направим така, че всяко строителство, което има фронт да се завърши.", каза Шишков.

Шишков каза, че тези инфраструктурни проекти ще бъдат дадени на концесия.

"Нямаме хоризонта да дадем част от магистралите на концесия, защото тях ги няма проектирани", обяви той.

Министърът каза, че се подготвя законодателство за концесиите.

"Имаме едни големи инфраструктурни обекти. Най-евтината част от строителния процес е проектирането. Към този момент със сигурност ще намерим пари за проектирането. Магистралите, които са започнали да се строят, ще трябва да ги завършим при всички положения от пари на държавния бюджет", каза той.

Шишков коментира и проблема с Кресна,

където традиционно лятото стават огромни задръствания заради трафика към Гърция. Там АМ "Струма" е прекъсната и целият трафик от нея се влива в двулентовия път през Кресненското дефиле.

"Първото решение е да се завърши обходът на Кресна. Лошото е, че той също няма да реши глобално нещата. Решението е магистрала. Това трасе продължава да не съществува на картата. Най-вероятно до година, година и половина ще бъде направен обходът на Кресна. Ние не можем да прескочим технологичното време, в което трябва да проектираме и да построим", обясни министърът.

Той коментира и казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна

"Нали разбирате, че няма как това мащабно строителство да се случи ей така. Там са замесени институциите, които следва да одобряват проекти. Имаме замесени институции, които са свързани с държавата", обяви Шишков.

По думите му там е функционирала "националната и местната олигархия", която започва да се разпада, защото държавата се връща.

"Някой явно е казал на господин Невзоров, че това може да стане по този начин. Давате ли си сметка колко пари са дадени от частен инвеститор. Той явно е бил спокоен, че този механизъм работи", коментира министърът.