Шишков за “Хемус”: Магистралата е с една голяма дупка по средата

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков даде брифинг, на който показа картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета.

"Няма цялата магистрала "Струма", няма изграден път от Видин до София, единствено имаме магистрала "Тракия", а магистрала "Хемус" е с една голяма дупка по средата - дупката е по-голяма от това, което е изпълнено", каза регионалният министър.

Шишков обясни, че магистралата от Русе към Велико Търново, която следва да бъде до Маказа, в момента се строят първите два лота в начален етап.

Особено критичен беше министърът по отношение на пътната връзка между Видин и Ботевград.

“Мъката на хората и позорът на управлението е пътят за Видин“, заяви Шишков, визирайки дългогодишното забавяне на един от най-важните транспортни коридори в Северозападна България.

Критики към предишната власт

Министърът отправи остри критики към предишното управление, като заяви, че състоянието на държавата е по-тежко от очакваното и че редица инфраструктурни проекти са били управлявани по начин, който е създавал предпоставки за сериозни финансови злоупотреби.

“Държавата е в основен ремонт от 2018 година. Когато има нещо сложно – никой не иска да се занимава. Когато има нещо за плащане – всички се втурват“, заяви Шишков.

По думите му екипът на министерството е заварил ситуация, която надхвърля най-песимистичните очаквания. “Това, което намираме, е по-лошо от това, което очаквахме. Не можем да се зарадваме, че живеем в добре подредена държава“, каза министърът.

Шишков подчерта, че ще са необходими значителни бюджетни усилия, за да бъдат завършени вече започнатите инфраструктурни проекти.

“Ще подложим бюджета на сериозно изпитание, за да довършим започнатите пътни обекти. Пред нас има много работа“, заяви Шишков и даде пример с втория лот на АМ “Хемус”, където според него са били създадени условия за неправомерно изразходване на публични средства.

Спряхме грабеж

“Спряхме един грабеж. Буквално. По втори лот на АМ “Хемус“, който е с дължина 19 километра, са били изплатени 123 млн. лева авансово, а подготвената щета за държавата е била за още 53 млн. лева“, твърди министърът.

Според него при четвъртия участък на магистралата ситуацията е сходна. Там са били изплатени 89 млн. лева аванс, а още 75 млн. лева са предстояли за плащане, въпреки че по думите му не са били налице необходимите одобрени документи.

“Само при този участък потенциалната щета е поне 70 млн. лева“, заяви Шишков.

Регионалният министър отправи и най-тежкото си обвинение към предходното управление, като заяви, че според оценките на неговия екип е бил подготвен механизъм за източване на над 1 млрд. лева публични средства.

“Онова правителство е искало да открадне над 1 млрд. лева“, каза Шишков.

Той подчерта, че министерството ще продължи проверките по всички големи инфраструктурни проекти и ще търси начини за тяхното завършване при пълна прозрачност и контрол върху разходването на средствата.

Представи и екипа си

По време на брифинга Шишков представи и екипа, с който ще работи в МРРБ.

За началник на кабинета е назначена Юлия Ивкова. Заместник-министри ще бъдат Поли Зарева, Десислава Георгиева и Павлета Павловска. Инж. Александър Тодоров оглавява Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ), Диляна Панайотова е начело на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а Георги Георгиев ще ръководи Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

По време на представянето Шишков подчерта, че най-сериозният проблем, който екипът е заварил, е свързан с управлението на европейските средства.