Шишков за ПП “Витоша”: Има политическа воля за знакови промени

Той очерта две основни направления, по които институциите ще работят през следващите месеци

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков даде съвместен брифинг с министъра на околната среда Росица Карамфилова.

Регионалният министър е категоричен, че първата, но и най-важната стъпка, към цялостно решение на дългогодишните проблеми на Природен парк “Витоша“ вече е направена по време на среща в МРРБ, на която са участвали трима министри.

По думите му темата за Витоша е била сред основните ангажименти, поети по време на предизборната кампания, а решението на натрупаните проблеми не може да бъде постигнато чрез задкулисни договорки и частични действия.

“Поехме ангажимент този проблем да бъде решен. Но това няма да стане с договорки и задкулисни игри. Нагледахме се на подобни практики и те повече не трябва да се случват – нито за Витоша, нито за който и да е друг обществен проблем“, заяви Шишков.

Според него казусът е комплексен и включва въпроси от компетенциите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, регионалното министерство и Народното събрание, което трябва да осигури необходимите законодателни промени.

“Най-важното е, че има политическа воля необходимите законови промени да бъдат направени. Целта е Витоша да стане съвременна европейска планина, като едновременно с това бъде съхранена нейната природа“, посочи регионалният министър.

Той очерта две основни направления, по които институциите ще работят през следващите месеци. Шишков добави, че първата задача е подготовката на законодателни промени, които да “създадат модерна нормативна рамка за развитието на природния парк и туристическата инфраструктура в него”.

“Втората е възможно най-бързото възлагане на изработването на нов План за управление на Витоша - документ, без който според министъра не могат да бъдат реализирани никакви съществени промени.

“Нито законовите промени сами по себе си са достатъчни, нито новият план за управление може да реши проблемите без необходимите нормативни промени. Тези два процеса трябва да вървят паралелно“, обясни регионалният министър.

Шишков определи инициативата като начало на “мисията по спасяването на Витоша“.

“Витоша вече има нужда от спасение. Всъщност не спасяваме само планината, а и мечтите на няколко поколения хора, които помнят какво е било и искат отново да могат пълноценно да използват тази планина“, заяви министърът.

Достъпност през четирите сезона

Екоминистърът Росица Карамфилова също е категорично по тази тема и добави, че планината трябва да се превърне в достъпна през всички четири сезона, но без компромис откъм природата.

Карамфилова определи бъдещето на ПП “Витоша“ като национална кауза и призова за изработването на дългосрочна визия за развитието на планината, която да съчетава опазването на природата с по-добър достъп за гражданите.

“Витоша дълго време беше оставена на заден план. Вместо да се решават проблемите системно, се търсеха частични решения на отделни инфраструктурни въпроси. В действителност обаче става дума за проблем на управлението“, заяви Карамфилова.

Министърът подчерта, че досегашният модел на работа не е дал резултат и затова е необходима нова стратегия, основана на широк обществен дебат и експертен консенсус.

“За нас Витоша трябва да бъде едновременно опазена, достъпна и управлявана като обществено значима планина. Тя трябва да осигурява целогодишен достъп до природа, спорт, образование и туризъм, без компромиси с природозащитните цели“, каза още Карамфилова.