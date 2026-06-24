Рестарт: Съдът реши делото срещу Петков и Божанов да се гледа по същество

В обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов няма прокурорски пропуски, които да пречат делото да се гледа. Това определя Софийският апелативен съд и отменя определението на първата инстанция, която през април откри съществени процесуални нарушения, неясноти, непълнота и бланкетни обвинения, прекрати делото и го върна на прокуратурата. Това съобщи "Сега", след като се запозна с акта на апелативния съд, публикуван в деловодните регистри.

По това дело Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Градският съдия Даниела Борисова записа в акта си, че остава загадка волята на прокуратурата и какво точно твърди и иска да докаже с обвинителния акт. А също и че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установи в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал, са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка.

Съдия Борисова се мотивира още, че от обвинителния акт също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.

Тримата апелативни съдии - Румяна Илиева, Калинка Георгиева и Иванка Шкодрова, обаче изобщо не са съгласни с градския съд. Според тях в обвинителния акт има всичко и е напълно ясен. Разбирало се в полза на коя фирма е действал Божанов, била ясна щетата, посочен бил механизмът на осъществяване на принудата от Петков върху Йоловски - чрез негативно въздействие върху психиката, изразяващо се в заплашване с неблагоприятни последици за него в служебен и личен план, не само за самия него, но и към неговото семейство и най-вече към децата му.

Определението на апелативния съд е окончателно. По силата му градският съд трябва да разгледа по същество процеса срещу Петков и Божанов.

Кирил Петков е подсъдим и по друго дело за това, че като премиер е превишил правомощията си и е наредил ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на Владислав Горанов и на Севделина Арнаудова на 17 март 2022 г. Този процес вече се гледа от Софийския градски съд и следващото му заседание ще е през септември.