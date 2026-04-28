Градският съд на София даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд (СГС) провежда разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Даниела Доковска, а адвокат Ина Лулчева представлява избрания за депутат в 52 Народно събрание Божанов.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.

Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото.

Съдията заяви, че не се налице процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът даде ход на делото.

Божанов обясни пред съда, че е на 38 години и работи като народен представител в 51-ото Народно събрание. Петков заяви, че е на 46 години и работи като управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД.

Съдът прочете и разясни правата и на двамата.

Защитниците на Петков и Божанов помолиха съда двамата да седнат на първата скамейка, а не да стоят прави на банката пред съдебния състав. Въпреки, че съдията по делото се съобрази с тази молба, от своя страна заяви, че идеята да стоят, изправени пред съда, все пак е те да се почувстват подсъдими.

Един от прокурорите по делото отбеляза, че няма основания за прекратяване и спиране на наказателното производството.

Адвокатите Доковска и Лулчева настояват делата да бъдат разделени.

"Никаква връзка няма между двете деяния и не разбирам защо са обединени в едно дело", каза Доковска и попита защо нейният клиент Кирил Петков трябва да чака, за да стане ясно дали на Божидар Божанов ще му бъде снет и кога имунитета като народен представител в 52-ото Народно събрание, тъй като преди това адвокат Лулчева констатира, че само след по-малко от 48 часа ще бъде сформиран новият парламент и Божанов ще се закълне като депутат.

В неформален разговор Божидар Божанов потвърди пред БГНЕС, че когато му поискат депутатския имунитет в 52-ото Народно събрание, веднага ще се откаже от него.