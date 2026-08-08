Интер надви Ювентус в дербито, Диуф се превърна в герой

Италианският шампион Интер постигна победа с 2:1 над големия си съперник Ювентус в предсезонна контрола, която се игра в австралийския град Пърт.

"Нерадзурите" се разписаха по веднъж и в двете полувремена и контролираха срещата, но гол за Юве пет минути преди края направи заключителните секунди на срещата доста интригуващи.

Интер поведе в 20-ата минута чрез левия краен бранител Федерико Димарко. Той получи ниско центриране от левия фланг от Анже-Йоан Бони и със слаб, но перфектно насочен изстрел не остави шансове на стража Микеле ди Грегорио за 1:0.

"Нерадзурите" удвоиха аванса си в 62-рата минута, когато влезлият от пейката Анди Диуф изскочи от задна позиция и с плътен удар с десния крак матира Ди Грегорио за втори път. Стражът на Ювентус обаче също носи вина за гола, тъй като макар и удърът да бе от упор, той попадна право в тялото му, но въпреки това се озова в мрежата, пише gol.bg.

Крайното 1:2 бе оформено в 85-ата минута, когато португалецът Франсиско Консейсао надбяга бранителите на Интер и фронтално срещу вратата нямаше как да пропусне.