"Възраждане":С парите от Фонда за пътна безопасност са купувани климатици

Депутатът Петър Петров заяви, че още през февруари миналата година “Възраждане” са поставили въпросът пред тогавашния премиер Росен Желязков какво се случва с натрупаните над половин милиард лева във Фонда за безопасност на движението.
“Тогава той опита да ни се накара от трибуната, че този въпрос трябва да е зададен към вътрешния министър и ни отговори че парите ще се разходват за нови токсико-химични лаборатории и оборудване в няколко области. Няколко месеца по-късно избухна скандалът с обществени поръчки за икони и боди камери, тогава Сметната палата започна пълен одит на МВР”, коментира Петров в кулоарите на парламента.
Депутатът добави, че излезлите резултати от одита в понеделник са притеснителни. “Посочва се, че само с глоби от електронни фишове са акумулирани 523 млн. лева до юни миналата година и тези пари не са изразходвани за пътна безопасност, а част са изразходвани за несвойствени дейности. С част от парите са купувани климатици и са ремонтирани сгради, като например административната сграда на ОДМВР-Силистра. Инфлацията е изяла голяма част от парите“, коментира депутатът от “Възраждане”.
Петров е на мнение, че мерки за пътната безопасност не са взети, като изключим повишаване на глобите и приходите от тях.
“И въпреки това България е на първо място в ЕС по брой загинали по пътищата и на първите места по ръст на ПТП като общ брой, на ранените и на тежко пострадалите”, каза Петров и добави:
“Има 26 препоръки към вътрешния министър със срок на изпълнение до юли следващата година. Затова ние от “Възраждане“ внесохме искане за изслушване на Иван Демерджиев. ПБ, ДПС и ГЕРБ не пожелаха да бъде проведено такова изслушване, не пожелаха да се разбере така ли непрозрачно ще се управлява Фондът за безопасност на движението“, каза още Петров.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.