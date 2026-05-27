Петър Петров: Сарафов цели да си запази функционалния имунитет на магистрат

Борислав Сарафов не трябва да бъде в съдебната система, коментира заместник-председателят на парламентарната група на "Възраждане“ Петър Петров в кулоарите на парламента.

По-рано днес Борислав Сарафов съобщи, че е депозирал заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването и да бъде възстановен като редови следовател.

"Още когато участвахме в промяната на Закона за съдебната власт, беше очевидно, че част от поправките бяха с оглед личността на Борислав Сарафов, за да не може той да участва в процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, съответно и на нов главен прокурор", коментира Петров.

По негови думи е "очевидно, че с намерението си да подаде оставка, но да остане като следовател, цели да запази своя функционален имунитет, който се дава в съдебната власт".

Ние от "Възраждане" считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания, тъй като обществото е генерирало огромно недоверие спрямо извършената от него работа, посочи Петров и призова Сарафов да напусне и НСлС.

Емилия Русинова трябва да подаде оставка като ръководител на Софийската градска прокуратура, коментира Петров в отговор на въпрос.