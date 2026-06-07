Петър Петров: Реалният дефицит е близо 8%, а мерките на управляващите липсват

"Реалният размер на дефицит е много по-висок от това, което е обявено от Европейската комисия. За мен той е може би двоен - към 8%. Това потвърждава нашите опасения и нашите предупреждения в последните две години, че България не отговаря на условията за размер на дефицита за членство в еврозоната и че цените ще се повишат. ", каза Петър Петров пред журналисти пред сградата на БНР.

Той коментира и мерките, с които може да бъде преодолян дефицитът, които са съкращаване на разходи на неработещи институции, ведомства и, съответно, оптимизиране на начина на работа, така че парите, които българските данъкоплатци дават, да се харчат по предназначение и да се завъртат в българската икономика.

Добави, че като противовес на неработещите мерки на "Прогресивна България" от "Възраждане" са внесли законодателни предложения за нулево ДДС върху стоките от малката потребителска кошница, както и върху лекарствата. Тези мерки са насочени към трайно бедната част от населението за реакция срещу галопиращите нагоре цени и спекулата.

Предложили са и намаляване на ДДС-ставката върху горивата, защото цената на транспорта е един от факторите, които формират крайната цена, която плащат всички потребители. Той напомни, че всички тези предложения на "Възраждане" все още не са придвижени за разглеждане от управляващото мнозинство. И надали ще бъдат заложени в проектобюджета, който не се знае кога ще бъде внесен от правителството на Румен Радев. А хората не могат да чакат.

"В настоящата тежка ситуация на страната, в която над 79% от българите са трайно бедни, аз не считам, че промяната на данъчното облагане е ход. Но тъй като Европейската комисия препоръчала, според мен и е наредила на настоящото правителство на "Прогресивно България", очаквам с проекта на държавния бюджет, когато и да бъде внесен, да бъде направена и промяна в подоходното облагане, а именно да се преминава от плоския данък към прогресивен данък. Не го подкрепяме, за съжаление. Считаме, че подобна огромна реформа, независимо дали е добра или лоша, в настоящия момент не е редно да бъде правена.", каза още народният представител от "Възраждане".

Според него няма индикация кога ще бъде внесен бюджетът, защото управляващите сменят министри през ден и са заети да правят фрапантни изявления. а работещи мерки срещу дефицита липсват.

По-рано през деня Петър Петров беше гост и в предаването на БНР “Неделя 150”, където коментира дефицита и други актуални политически теми.