Бюджет 2026 година: По-скъпи винетки, вдигане на осигурителни прагове, инфлация 3,6%

Спекулации е информацията, че кабинетът ще замрази минималната работна заплата. Това заяви заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, който представи основните параметри в проекта на Бюджет 2026 година.

Целта е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3% от БВП.

"Чрез редица мерки с настоящия бюджет, за да постигнем свиване на прогнозния дефицит от 7,4% на 5,7 от БВП за 2026 година", заяви той. Това ще се случи, като се следва балансират подход за свиване на разходната част в бюджета и увеличаване на приходите.

„Не става дума за игра на дефицит. Той е съвсем реален, при това прекомерен", заяви той.

Средногодишната инфлация, която е заложена, е 3,6%.

В момента ръстът на икономиката е 2,9% и той не може да покрие увелението на разходите.

По думите му, за да се справим е нужно да се наложат мерки за икономия и да бъдем устойчиви, за да дойдат по-добри времена.

„Искам ясно да възразя срещу спекулациите и апокалиптичните предсказания. Няма да намаляваме доходи и да отнемаме права", каза Донев.

Планирано е и повишаване на минималните осигурителни прагове

за определени икономически дейности и професии, при които ръстът ще бъде по-висок от този на минималната работна заплата. Предложението е на министъра на труда и социалната политика. Очакваните приходи от тази мярка са около 40 млн. евро.

От 1 август тази година ще се увеличат с 30% винетните такси,

както и ще разшири обхватът на тол системата. Очаква се това да донесе допълнителни приходи в размер на 53 млн. евро.

„Капиталовите разходи през 2026 г. се предвижда да надхвърлят 9 млрд. евро. В тази сума са включени и разходите с национално финансиране, които възлизат на над 4 млрд. евро“, посочи финансовият министър Гълъб Донев.

Това, което от Финансовото министерство са дали като заявка до този момент, е, че ще има 10% съкращение на разходите в администрацията, държавните служители ще започнат да плащат частично осигуровките си и ще бъде премахнато автоматичното определяне на заплатите в държавната администрация, включително и минималната работна заплата.

Планира се повишаване на максималния осигурителен доход от 1 август на 2300 евро. Очакваният допълнителен приход от мярката е малко над 90 млн. евро.

Предвиждат се увеличаване на приходите от хазарт,

Предвижда се облагане на печалбите от хазартна дейност с 10% - ефектът ще е около 100 млн. евро, ще се вземат мерки срещу сивата икономика, обеща Донев. Облагането ще се повиши за посредниците, които получават комисионна за привлечени играчи, комисионна и т.н.

Сивият сектор в хазарта е около 40%, решено е да бъдат блокирани всички приходи от нелегален хазарт. Ще се отнема лиценз на оператори, ако те работят с нелицензирани подредници. Предлага се работа само с лицензирани посредници.

Най-висок сив дял има в секторите строителство, туризъм, култура и развлечения, земеделие и търговия на дребно.

За целта се разработват конкретни секторни мерки. От догодина се предвижда задължително електронно фактуриране на всички местни доставки - от 1 януари 2027 г. "Ако покажем на ЕК, че имаме реално снижение на нетните разходи устойчиво за няколко години - ЕК ще прекрати процедурата по свръхдефицит срещу България", каза Гълъб Донев.

Държавният дълг ще достигне 50,5 млрд. евро през 2028 година

През 2026 г. се предвижда държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, което представлява 30,1% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Според разчетите през 2027 г. дългът ще нарасне до 44,7 млрд. евро, или 33,2% от БВП.

За 2028 г. прогнозата е държавният дълг да достигне 50,5 млрд. евро, което ще се равнява на 35,2% от БВП.

Минималният размер на фискалния резерв към края на 2026 г. се очаква да бъде 2,6 млрд. евро.

По-късно самият проект ще бъде качен на сайта на министерството. По план промени се предвиждат още от 1 август 2026 г.