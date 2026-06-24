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Спукана гума вероятно е причина за тежката катастрофа на АМ "Тракия"

Инцидентът е станал около 13:00 часа на 290-ия километър в района на Ямбол

24.06.2026 | 17:38 ч. Обновена: 24.06.2026 | 17:38 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Спукана гума на товарен автомобил, движещ се по автомагистрала "Тракия", е най-вероятната първоначална причина за тежката катастрофа, при която има загинали и тежко ранени. 

Инцидентът, за който по-рано съобщихме, е станал около 13:00 часа на 290-ия километър в района на Ямбол.

По първоначални данни именно внезапната повреда е довела до загуба на контрол над камиона, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лек автомобил.

Силният сблъсък е бил фатален за част от пътуващите в колата, сред които и две деца. 

Още двама души са тежко пострадали и са транспортирани за лечение в болнично заведение в Ямбол.

Катастрофата е предизвикала сериозно затруднение в движението по основната пътна артерия на страната, като трафикът в района е бил пренасочен по обходни маршрути. 

"Пътна полиция" регулира движението, а на място се извършват действия по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.

Властите призовават шофьорите да карат с повишено внимание и да се съобразяват с усложнената пътна обстановка.

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