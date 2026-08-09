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Лекарите изправиха Майкон на крака

Бразилецът се връща за реванша с Кайрат

09.08.2026 | 10:19 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бразилецът Майкон е вече здрав и вече влиза в плановете на Хулио Веласкес.

Левият бек игра за последно срещу Университатя в Крайова, а след това бе аут за срещите със Септември, Кайрат и Локомотив Пловдив.

Във въпросните двубои мястото на ляв бек зае Алекс Сентейес, който се справи много добре.

Очаква се Майкон да пътува със "сините" за Казахстан, където във вторник е реваншът с Кайрат.

Завръщането на Майкон е отлична новина за Хулио Веласкес, който не може да разчита на Мустафа Сангаре, Ради Кирилов, Стипе Вуликич, Акрам Бурас и Оливер Камдем. /БГНЕС

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