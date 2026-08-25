ПП атакува Радев: Вашият служебен кабинет "случайно" пропусна таксата за "Евролаб 2011"

По повод наглото изказване на г-н Радев му напомняме, че неговият служебен кабинет с премиер Гълъб Донев "случайно" пропусна срока да внесе държавна такса от 70 лева за обжалване и така окончателно частната фирма "Евролаб 2011", свързана с Ами и Таки, остана в помещенията на ГКПП "Капитан Андреево", напомняме, че това е същият служебен кабинет, който Радев еднолично назначи и който подписа загробващия договор с Боташ.

Това се казва в Позиция на "Продължаваме Промяната".

Днес Румен Радев е премиер, а министър на земеделието в неговия кабинет е Пламен Абровски - човекът, който през 2022 г. открито застана на страната на частния интерес и определи връщането на държавния контрол на границата като "замяна на една частна фирма с друга", смятат още от ПП.

Вчера премиерът коментира официално акцията на МВР и ДАНС в "Драгалевци" и Капитан Андреево. Радев беше категоричен, че подобен тип хора оттук нататък няма да се ползват с протекцията на службите и полицията.

"Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора отпред даже пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес имаме промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представяте ли си по времето на Пеевски, Борисов и сглобките МВР и ДАНС да влязат в имението на Ами, да стигнат до подземията и да претърсят всичко и да изземат електронни устройства. И дори в къщи в Капитан Андреево", заяви вчера премиерът.

Радев допълни, че няма да допусне мутренските времена да продължат да съществуват.