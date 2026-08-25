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След като избяга от домашния арест: Стоян Колев твърди, че е напуснал страната ВИДЕО

Сагата започна на 24 август, когато Колев е махнал гривната си

25.08.2026 | 10:36 ч. 52
След като избяга от домашния арест: Стоян Колев твърди, че е напуснал страната ВИДЕО

Бургаският тиктокър Стоян Колев обяви, че вече е извън страната. На видео, публикувано в TikTok, Колев шофира, рапира и заявява: 

"Аз съм извън държавата и яжте ми ***." 

От кадрите не се установява къде точно е заснето видеото, нито има независимо потвърждение, че той действително е напуснал България. Вижда се, че Колев е по шорти, но вече с тениска, а не гол до кръста, с очила и държи малка брадвичка, с която очевидно е изкъртил електронната си гривна.  

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Сагата започна на 24 август. Около 14:30 часа електронната гривна на Колев подаде сигнал за нередност и към жилището му в ж.к. "Славейков" бе изпратен полицейски патрул, пишат от "Флагман". При първата проверка служителите го установили на адреса, но около 15 минути по-късно устройството подало нов сигнал. При повторното пристигане на полицията Колев вече не бил в дома си и от този момент започнало издирването му.

По първоначалните данни той стигнал до прозорец на междуетажната площадка, излязъл през него и се отправил по шорти към близка автобусна спирка. По-късно Колев сам публикува видео от напускането на блока, на което електронната гривна все още се вижда на крака му. 

Ден преди да избяга, инфлуенсърът публикува видео, в което казва, че му е писнало и говори за намерение да вземе брадва, да разбие електронната гривна и да избяга. 

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Тагове:

Стоян Колев тиктокър инфлуенсър домашен арест
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