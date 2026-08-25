Гергана Ангелова, Bigbank: Финансовата грамотност започва с първите джобни

Дни преди началото на новата учебна година екипът на Dnes.bg отново ще организира едно цветно приключение за родители и деца - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Събитието ще бъде на 12 септември в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София. Сред партньорите на Day Off: School Time е Bigbank. Как финансовите институции могат да бъдат полезни на учениците? Разговаряме с Гергана Ангелова, ръководител на отдел "Обслужване на клиенти".

Вие сте сред партньорите на Day Off: School Time. Какво ви привлече да бъдете участници в събитието?

Възможността да станем част от събитие, което превръща подготовката за училище в приятно преживяване за цялото семейство. Началото на учебната година носи много вълнение, но и сериозни разходи, затова искаме да бъдем близо до родителите именно в този момент – с полезна информация и практични решения.

Подготовката на един ученик не е никак евтина. Как Bigbank може да бъде полезна на родителите?

Най-добрият вариант е тези разходи да бъдат планирани предварително чрез редовно спестяване. Когато това не е възможно, потребителският кредит може да помогне, стига да е избран разумно. В Bigbank предлагаме кредит с фиксирана лихва за целия период, без такси и с изцяло онлайн кандидатстване, както и спестовни продукти за бъдещите нужди на семейството.

За какво трябва да се внимава при избора на финансов продукт?

Не бива да се гледа само месечната вноска. Важно е да се проверят ГПР, общата сума за връщане, срокът и всички такси. Фиксираната лихва за целия период носи предвидимост – знаете още от самото начало каква ще бъде вноската ви и можете спокойно да планирате семейния бюджет.

Кои са най-честите грешки на потребителите?

Една от честите грешки е напълно предвидими разходи, като тези за началото на учебната година, да бъдат оставяни за последния момент. Тогава решенията се вземат набързо и натоварват семейния бюджет. Дори малка сума, заделяна всеки месец, може да осигури повече спокойствие, а ако все пак е необходимо финансиране, е важно то да покрива само действително необходимото и да бъде при ясни и предвидими условия.

Как институция като вашата може да бъде полезна за финансовата грамотност на учениците?

Ролята ни не е да говорим на учениците за банкови продукти, а да им помогнем да изградят разумно отношение към парите. Финансовата грамотност започва още с първите джобни – да планираш, да спестяваш за цел и да различаваш желаното от необходимото. Ако тези навици се създадат рано, децата израстват като по-самостоятелни и отговорни възрастни. Именно затова знанието, което им даваме днес, е инвестиция в тяхното бъдеще.