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ПСС: В планините е спокойно, но има риск от мокри и кални участъци

Температури до 26 градуса, следобед са възможни бури

25.08.2026 | 10:44 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Условията за туризъм в планините към момента са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и тихо, а температурите са между 15 и 20 градуса.

От ПСС обаче предупреждават, че заради вчерашната буря по маршрутите е възможно да има мокри и кални участъци, затова туристите трябва да се движат с повишено внимание.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

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Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през деня в планините ще преобладава слънчево време.

Около и след обяд обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места в масивите в Западна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а по най-високите части - от запад-югозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 18.

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