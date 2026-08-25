ПСС: В планините е спокойно, но има риск от мокри и кални участъци

Условията за туризъм в планините към момента са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно и тихо, а температурите са между 15 и 20 градуса.

От ПСС обаче предупреждават, че заради вчерашната буря по маршрутите е възможно да има мокри и кални участъци, затова туристите трябва да се движат с повишено внимание.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология през деня в планините ще преобладава слънчево време.

Около и след обяд обаче ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места в масивите в Западна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, а по най-високите части - от запад-югозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 18.