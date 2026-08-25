Тръпката оживява на 28-и август! Свара и Табла идват в efbet.com

Първият сред лидерите на пазара подготвя нова вертикала за забавления в своята онлайн платформа. На 28 август от 10:00 ч. efbet ще даде начало на ново игрово изживяване с две добре познати класики — Свара и Табла.

Картите ще бъдат раздадени, заровете ще бъдат хвърлени, а традиционните игри ще оживеят в нова онлайн среда.

Свара е сред най-разпознаваемите български картови игри. Само три карти са достатъчни, за да започне напрегнато раздаване, в което комбинациите, наддаването и блъфът вървят ръка за ръка. Всяко решение може да промени посоката на играта, а правилният момент често се оказва по-важен от самите карти.

Табла носи различен ритъм, но не по-малко напрежение. Заровете определят възможностите, а стратегията и точната преценка решават как ще бъдат използвани. Всеки ход има значение, а развръзката остава отворена до последния пул.

С добавянето на Свара и Табла efbet разширява съдържанието в онлайн платформата си и създава ново пространство за почитателите на класическите игри. Двата продукта съчетават познати правила и традиционна атмосфера с удобството на дигиталното изживяване.

На 28 август от 10:00 ч. Свара и Табла ще оживеят онлайн в efbet като част от новото развлекателно направление на платформата.



Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

