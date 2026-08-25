Поколението на прагматичните политици в Запада е отминало, а на тяхно място са дошли морално оскъдни хора. Това каза заместник-председателят на Съвета за сигурност (СС) на РФ, председател на партията "Единна Русия" Дмитрий Медведев, предава ТАСС.

"За съжаление, поколението на прагматичните западни политици на Запада си отиде, а на тяхно място застъпиха – нека наричаме нещата с истинските им имена – морално оскъдни хора", отбеляза той в интервю за вестник "Южна Осетия".

Разсъждавайки за събитията от август 2008 г., когато настъпи ескалация на грузинско-южноосетинския конфликт, Медведев посочи, че по онова време "студеният прагматизъм у нашите конкуренти на световната сцена е надделял и те са приели положението на нещата такова, каквото се е оформило".

"Тогава те осъзнаха, че световната общност има свои сериозни задачи. Такива като осигуряването на международната сигурност, въпросите, свързани с разоръжаването, климатичните проблеми, борбата с тероризма и наркотиците. А без Русия те са невъзможни за изпълнение", каза още Медведев.

Вследствие на това, продължи той, скоро настъпи "презареждане" на отношенията както с Европейския съюз, така и със САЩ.

"Дори личните ми отношения с американския президент Джордж Буш не бяха нарушени – ние с него многократно общувахме след август 2008 г.", добави Медведев, който заемаше поста на държавен глава на Русия в периода 2008–2012 г.

Той изрази увереност, че основният урок от тези събития за Запада е, че не трябва да се воюва с Русия.

"Нейната история познава много подобни опити. Резултатът всеки път беше един и същ: триумф на руския дух и силата на нашето оръжие, позорно бягство на завоевателите", посочи той. "Няма смисъл да се разпалва и националният въпрос. Това винаги води до болезнени, а нерядко – и до непоправими последствия за самите провокатори. Това не го осъзна психически нестабилният бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили – и къде е той сега? Какво стана с него? Убеден съм, че в най-скоро време не по-малко тъжна съдба очаква неонациста и терориста, водача на киевската хунта Владимир Зеленски. Той ще стане ненужен нито за съгражданите си, нито за западните си покровители. И за престъпленията си ще се изправи пред международен трибунал, Нюрнберг 2.0 – ако успее да доживее дотогава", подчерта Медведев.