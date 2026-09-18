Протест и жива верига затвори пътя Бургас–Варна: Жители искат пречиствателна станция

Жители на Свети Влас и Несебър и представители на местния туристически бизнес излязоха на протест с искане за спешно изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води.

Демонстрантите образуваха жива верига и блокираха за около половин час пътя Бургас–Варна в района на КПП "Кошарица".

Акцията премина под мотото "Нова пречиствателна станция за Свети Влас – сега!".

Протестиращите настояват държавата да представи конкретен план и срокове за трайно решаване на проблема. Според тях съществуващото съоръжение, което е частна собственост, не може да поеме необходимия капацитет.

Повод за недоволството е и аварията през август, довела до замърсяване на морската вода и временно затваряне на плажа в Свети Влас.

На 8 август Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас установи при проверка изтичане на битово-фекални води в района на морски плаж "Свети Влас – Централен". На оператора "ВиК" ЕАД – Бургас бе съставен акт за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море.

Според протестиращия Стоян Неделчев последиците за туристическия бизнес са били незабавни.

"В момента, в който беше обявено на 12-и, че има проблем с тази тръба, веднага всички резервации отпаднаха. В момента плажът е пуст. От 15 август, когато трябва да е пикът, няма хора. Може би 80% от резервациите отпаднаха", заяви той пред БНТ.

Кметът на Свети Влас Иван Николов посочи, че проблемът съществува от години.

"Проблемът е от много години. От много години – празни обещания. Видяхте какво се случи на 12-и. Стана голяма авария. Затвориха плажа. Туристите заминаха, резервациите бяха отменени. Целият туризъм страда", подчерта Николов.

От Инициативния комитет подчертават, че протестът няма политически искания. При липса на диалог и конкретни действия те са готови на нови протести.

Областният управител на Бургас Дико Диков увери, че държавата вече е предприела действия.

"Вече е стартирана процедурата по преотреждане на терен и проектиране на нова пречиствателна станция, която да отговаря на всички съвременни изисквания на жителите и гостите на град Свети Влас", увери той.

Директорът на ВиК-Бургас Златина Димитрова предупреди, че новото съоръжение няма как да бъде готово за следващия туристически сезон.

"До следващото лято няма как това да се случи – да заработи нова пречиствателна станция. Трябва да бъдем реалисти", заяви тя.

Първата стъпка е промяна на предназначението на общинските имоти, върху които трябва да бъде построено съоръжението. След това предстоят проектиране и строителство.