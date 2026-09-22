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Евакуираха две семейства във Варна заради свлачището

Бедственото положение остава, свикан е кризисен щаб

22.09.2026 | 10:06 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Тази нощ се наложи евакуацията на хората от две къщи в района на квартал “Аспарухово”, а частичното бедствено положение във Варна остава.

“Снощи евакуирахме две от къщите, които са в близост до строителния обект, който се свлече преди два дни. Причината е превантивна мярка, за да се убедим, че свличащите се земни маси няма да засегнат тези две къщи“, сподели кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите му опасността от свличане на земни маси продължава. “Взехме превантивни, незабавни мерки, като обявихме бедствено положение на част от територията в квартал “Аспарухово“, докато се направят съответните укрепителни действия в зоната на строителния обект“.

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“За всеки случай хората, които са в съседните две къщи, бяха евакуирани. Токът беше спрян, за да сме сигурни, че тяхната безопасност е осигурена“, посочи варненският кмет, цитиран от bTV.

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Тагове:

свлачище квартал Аспарухово Варна евакуация бедствено положение
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