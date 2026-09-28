Делото за избора на Терзиев за кмет на София влиза в съда на 21 октомври

Делото за избора на Васил Терзиев за кмет на София ще бъде гледано от Административния съд – София-град (АССГ) на 21 октомври. Казусът е върнат за ново разглеждане от Върховния административен съд (ВАС), след като върховните магистрати отмениха решението на първата инстанция.

Изборът на Терзиев беше оспорен от Ваня Григорова като кандидат за кмет, издигната от местната коалиция „БСП за България“, както и от председателя на коалицията Иван Таков.

През февруари ВАС отмени решението на АССГ от юли 2024 г., с което вотът за кмет на София беше обявен за редовен и законен, и върна делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. Според върховните магистрати АССГ не е обсъдил по същество установените нарушения и тяхното значение за достоверността и надеждността на машинното гласуване, включително на разпечатаните машинни бюлетини. Освен това при първоначалното разглеждане АССГ е установил нарушения, сред които липса на флашки, предвидени от производителя за съответните секционни избирателни комисии, проблеми с електронните подписи върху файловете от флаш-паметите и задрасквания в протоколите на СИК.

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Делото беше забавено и заради отводи на назначени експерти. След изготвянето на експертизата защитата на Терзиев поиска отговори на три допълнителни въпроса, което доведе до ново отлагане.

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При първото разглеждане на делото експертизата по поисканото от Григорова преброяване на гласовете установи преднина от над 5000 гласа за Терзиев.

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Решението, което АССГ ще постанови при новото разглеждане, няма да е окончателно и ще може да бъде обжалвано пред ВАС. Така окончателното произнасяне по избора на столичния кмет може да се проточи и след изтичането на мандата му, отбелязва вестник "Сега".

През 2023 г. Терзиев беше обявен за избран за кмет на София с 175 044 действителни гласа, или 48,20% от действителните гласове, срещу 170 258 гласа, или 46,89%, за Ваня Григорова