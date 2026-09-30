ФК Ботев (Пловдив): Името на Илиян Филипов ще остане със златни букви

От ръководството на футболен клуб Ботев (Пловдив) съобщиха, че президентът на клуба Илиян Филипов е починал. От управата на "жълто-черните" излязоха със съобщение на официалния сайт на "канарчетата".

"ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му", написаха от ръководството на футболния клуб.

По-рано днес от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив съобщиха, че около 1:00 ч. тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал, разследва се умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф.

Кой е Илиян Филипов?

Около името на Илиян Филипов има много градски легенди как се е издигнал от шофьор на такси до мастит бизнесмен.

През 90-те години Филипов започва с "куфарна" търговия. През 2000 г. той и неговият съдружник Пенко Несторов основават компанията ПИМК. Първоначалният им бизнес идея е съвсем различна – те наемат малък гараж в Пловдив и започват производство на снаксове, предназначени за износ за регионалните пазари.

Заради логистични затруднения и размирици на целевите пазари, намирането на надеждни превозвачи се оказва почти невъзможно. Двамата съдружници купуват първия си камион на старо, за да изнасят собствената си стока. Бързо осъзнават, че товарният транспорт има далеч по-голям потенциал от хранителната промишленост. Така постепенно ПИМК се превръща в най-голямата транспортна и спедиторска компания в България и се нарежда сред 10-те най-големи сухопътни превозвачи в Европа. Холдингът разполага с флотилия от хиляди влекача и полуремаркета, задвижващи международната логистика.

През годините Илиян Филипов разширява мащаба на бизнеса си и изгражда „ПИМК Холдинг Груп“, обхващащ множество дъщерни дружества и разнородни сектори. Създават един от първите частни железопътни превозвачи в България, холдингът развива мащабна строителна дейност, притежава кариери за инертни материали, бетонови възли и се превръща в основен изпълнител на редица инфраструктурни и жилищни проекти, особено в региона на Пловдив.

През 2020 г. компанията ПИМК спечели обществената поръчка за довършването на стадион "Христо Ботев". През лятото на 2025 г., след сериозни финансови и организационни трусове в Ботев (Пловдив), Филипов официално поема контрола и издръжката на клуба. Това обаче е съпроводено с тежки конфликти с фракции на феновете, както и свързвани с тях бизнесмени.