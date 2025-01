Нови лица на новогодишното парти на Тръмп в Мар-а-Лаго, кои купонясваха?

Новоизбраният президент Доналд Тръмп и тази година беше домакин на новогодишно парти в резиденцията Mar-a-Lago във вторник. През годините партито е било събирателен център на много холивудски звезди - Силвестър Сталоун, сестрите Уилямс, Марта Стюард и още много. Семейството на Тръмп също е част от празника.

Изглежда, че тазгодишната версия, заедно със семейството, беше повече за политическия му вътрешен кръг, съобщават американските медии.

Elon Musk’s son is loving the New Years Eve party at Mar-a-Lago tonight. I absolutely love this ❤️ pic.twitter.com/Tn8WWOwQn3