Силни освирквания за бившето вице на Тръмп Майк Пенс при пристигането му в Капитолия ВИДЕО

Арената Capital One, където Доналд Тръмп ще се обърне към народа си, се запълва бързо.

Тълпите гледаха на гигантски телевизор пристигането на гостите за церемонията, като цялата зала започна да освирква Майк Пенс, бившия вицепрезидент на Доналд Тръмп, който трябваше да избяга от Капитолия на 6 януари 2021 г. Тогава някои от протестиращите скандираха "обесете Майк Пенс" заради отказът му да се спре сертифицирането на поражението на Доналд Тръмп.

Имаше още по-големи освирквания, може би не и изненадващо, за Клинтън и президента Обама.

Различните милиардери, като оставим настрана Илон Мъск, извлякоха много емоция от тълпата - с леки аплодисменти за спорната конгресменка от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн.

