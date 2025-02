Дания с контра сделка към Тръмп, иска да купи Калифорния

Откакто се завърна на президентския пост миналия месец, Доналд Тръмп призова Канада да стане 51-вият американски щат, предположи, че може да поеме Панамския канал, обяви собствеността на САЩ върху Газа и се опита да купи Гренландия.

Сега Дания, която притежава Гренландия, отвръща на удара и отговаря подобаващо на Тръмп, макар и с леко чувство на шега.

Повече от 200 хиляди датчани са подписали сатирична петиция за закупуване на Калифорния от САЩ.

