Путин: Бих се радвал да се срещна с Доналд, не сме се виждали отдавна ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин направи първите си коментари за преговорите между САЩ и Русия в Рияд. Той заяви, че е готов да се върне към преговорите за Украйна, която е приоритет за Русия. Путин също така похвали преговорите между САЩ и Русия, като каза, че целта им е да повишат доверието между двете страни и че са действали без „пристрастия или осъждане“.

Украйна и европейските правителства не бяха поканени на преговорите в саудитската столица, което засили опасенията им, че Русия и Съединените щати може да сключат сделка, която пренебрегва техните жизненоважни интереси. Но Путин твърди, че Русия не е отхвърлила преговорите с европейците или с Киев, а именно те са отказали да говорят с Москва.

„Не налагаме нищо на никого. Ние сме готови, това вече го казах сто пъти - ако искат, моля, нека се водят тези преговори. И ние ще бъдем готови да се върнем на масата за преговори“, каза той. "Никой не изключва Украйна."

Руският президент разкри, че президентът на САЩ Доналд Тръмп му е казал, че Украйна ще участва в бъдещи мирни преговори. Освен това той каза, че ще се радва да се срещне с Тръмп, но тази среща все още трябва да бъде подготвена.

„Но ние сме в такова положение“, продължи, руският лидер „че не е достатъчно да се срещнем, за да пием чай или кафе, да седнем и да говорим за бъдещето. Трябва да гарантираме, че нашите екипи подготвят въпроси, които са изключително важни както за САЩ, така и за Русия, включително на украинското трасе, за да стигнем до решения, които са приемливи и за двете страни.“

Путин отбеляза, че няма "никакви близки отношения" с американския лидер.

Путин отбеляза, че предстоящата му среща с американския му колега трябва да бъде подробно подготвена, така че все още не е готов да говори за конкретни дати, когато тя може да се проведе.

